Започна монтажът на пелетни уреди по проекта "Несебър е за по-чист въздух"
©
Дейностите по проекта се състоят в безплатна подмяна на остарелите и силно замърсяващи печки на дърва и въглища с високотехнологични екологични алтернативи.
Новите пелетни системи – топловъздушни пелетни камини или пелетни котли с радиатори, според предпочитанията на одобрените кандидати, се монтират в 42 домакинства на територията на общината, одобрени в първия етап на програмата. Поетапният монтаж започва след демонтаж на старите отоплителни устройства.
Програмата остава отворена за кандидатстване. Жителите на общината, които все още използват отопление на твърдо гориво, могат да подадат заявления за включване в следващите етапи. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е декември 2028 г.
Още от категорията
/
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична полиция" да мълчи за танкера "Кайрос"
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ОбС Царево с решения за социална политика, туризма и инфраструкту...
15:50 / 28.01.2026
Айтос открива нов дом за стари хора през лятото
15:31 / 28.01.2026
Влекач катастрофира на пътя Карнобат – Шумен, шофьорът е с фракту...
10:19 / 28.01.2026
Ремонтират Летния театър в Созопол
12:26 / 27.01.2026
Денадя сред първите бебета на 2026-а в Царево
16:17 / 26.01.2026
Сметната палата устави нарушения в Община Сунгурларе
09:03 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.