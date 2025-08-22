ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
Той е на стойност 5.8 млн. лв. с ДДС, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.
На събитието присъстваха кметът на община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, областният управител на област Бургас Владимир Крумов, народният представител Исмаил Осман, председателят на Общински съвет – Сунгурларе Живка Колева, директорът на ДСП – гр. Карнобат Гергана Друмева, областният председател на ДПС "Ново начало“ Христо Широков, общинският председател на ДПС Ердал Юсуф, общински съветници, кметове на населени места, служители на дома, както и жители и гости на с. Лозарево.
Проектът предвижда цялостна реконструкция и модернизация на сградния фонд, включително изграждане на допълнителна сграда с топла връзка, асансьор за трудноподвижни потребители, обособяване на самостоятелни санитарни възли към всяка стая и подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение.
