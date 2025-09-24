Започва мащабен ремонт на училището в Свети Влас

© Община Несебър започва изпълнението на проект "Ремонт на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Св. Влас – образователна инфраструктура с местно значение в Община Несебър“, финансирана по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.



Чрез реализацията на проекта ще се постигне топлинно изолиране на стени и подпокривно пространство на сградата, подмяна на дограма, ремонт на оградата, изграждане на отоплителна система чрез термопомпени агрегати, включително и във физкултурен салон, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди.



Общата стойност на инвестицията, представляваща изцяло безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 848 377.92 лв. без включено ДДС.



Проектът е с максимална продължителност 36 месеца.