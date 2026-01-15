В Ахтопол започва проектиране на основен ремонт на крайбрежната алея. Кметът на община Царево Марин Киров посети градчето и заедно с кмета на града Станислав Димитров обходиха крайбрежната алея.“Възложено е проектиране на основен ремонт и отводняване на цялата крайбрежна алея.Готов е проектът за авариен ремонт и модернизация на мостика и рибарската лодкостоянка, предстои съгласуване и разрешение за строеж.Брегозащитното съоръжение на плажа в Ахтопол е в напреднал етап на изграждане, ще бъдат осигурени осветление и пейки за отдих" заяви Марин Киров, който беше придружаван от заместниците си инж. Стефка Колева и Денис Диханов.В Ахтопол вече бяха извършени ремонт на сцената в читалището; ремонт на дворното пространство в детската градина; ремонт на физкултурния салон и откритите спортни игрища в училището; поръчана е нова отоплителна система за училището и др.