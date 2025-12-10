Спешният мониторинг, извършен на морската вода край Ахтопол, не показва наличие на замърсяване от нефтопродукти заради заседналия в района танкер "Кайрос", съобщиха официално от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол са категорични – няма наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. От ведомството допълват, че всички измерени стойности са под границите на определяне на методите за изпитване.МОСВ предприе спешен мониторинг на морските води, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на Черно море при Ахтопол, след като танкерът "Кайрос“ заседна край бреговете. В тази връзка Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна взе проби между Созопол и Резово. От екоминистерството допълват, че продължават да следят за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.