Понякога не е нужно много, за да върнеш усмивката на човек с трудна житейска съдба. Община Царево има възможността да подаде ръка там, където помощта е наистина необходима.По инициатива на добри и съпричастни граждани беше оказано съдействие на Васко самотно живеещ мъж със специални потребности, който поради своето физическо състояние трудно се придвижва. Благодарение на общите усилия той разполага с велосипед-триколка, който ще му осигури по-голяма самостоятелност и безопасност в ежедневието."За нас най-голямата награда е неговата усмивка.Община Царево ще продължава да стои зад хората в нужда и да помага, когато е необходимо.Заедно можем да се справим с всичко стига да сме здрави и да не губим надежда“, съобщиха от Община Царево.