Зарадваха Васко от Царево
По инициатива на добри и съпричастни граждани беше оказано съдействие на Васко самотно живеещ мъж със специални потребности, който поради своето физическо състояние трудно се придвижва. Благодарение на общите усилия той разполага с велосипед-триколка, който ще му осигури по-голяма самостоятелност и безопасност в ежедневието.
"За нас най-голямата награда е неговата усмивка.
Община Царево ще продължава да стои зад хората в нужда и да помага, когато е необходимо.
Заедно можем да се справим с всичко стига да сме здрави и да не губим надежда“, съобщиха от Община Царево.
