Временни затваряния на пътя в частта от разклона за т.нар. "Балиевски път" до царевското село Бродилово се налагат заради ремонт на отсечката.  

Ограниченията ще започнат днес, като до приключване на работите, движението ще бъде спирано между 9:00 и 17:00 ч.

По този начин няма да бъде ограничена възможността да се използва обходният маршрут към селата Кости, Българи и Кондолово.

Обектът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет.