Временни затваряния на пътя в частта от разклона за т.нар. "Балиевски път" до царевското село Бродилово се налагат заради ремонт на отсечката.Ограниченията ще започнат днес, като до приключване на работите, движението ще бъде спирано между 9:00 и 17:00 ч.По този начин няма да бъде ограничена възможността да се използва обходният маршрут към селата Кости, Българи и Кондолово.Обектът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет.