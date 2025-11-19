Затварят част от пътя до царевското село Бродилово за ремонт
Ограниченията ще започнат днес, като до приключване на работите, движението ще бъде спирано между 9:00 и 17:00 ч.
По този начин няма да бъде ограничена възможността да се използва обходният маршрут към селата Кости, Българи и Кондолово.
Обектът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет.
Един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско": Основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук
