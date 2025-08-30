Новини
Затварят много улици в Приморско днес и утре
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:20Коментари (0)135
Промени в движението ще бъдат наложени в части от Приморско през уикенда по време на провеждеането на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България.

Днес от 16:00 ч. до 21:00 ч. се забранява паркирането и престоят по част от: ул. "Черно море“, ул. "Васил Левски“, ул. "Ропотамо“, ул. "Св. св. Кирил и Методий“, Крайбрежна алея, ул. "Крайморска".

Ограниченията се налагат поради провеждане на скоростно бягане, част от обиколката.

Утре от 12:00 ч. до 16:00 ч. се забранява паркирането и престоят по: ул. "Трети март“ в обхвата на площада пред сградата на община Приморско.

Ограниченията се налагат поради старта на Международната колоездачна обиколка.

Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасност и нормално протичане на спортното събитие, поясняват от местната администрация.








