Затварят много улици в Приморско днес и утре
Днес от 16:00 ч. до 21:00 ч. се забранява паркирането и престоят по част от: ул. "Черно море“, ул. "Васил Левски“, ул. "Ропотамо“, ул. "Св. св. Кирил и Методий“, Крайбрежна алея, ул. "Крайморска".
Ограниченията се налагат поради провеждане на скоростно бягане, част от обиколката.
Утре от 12:00 ч. до 16:00 ч. се забранява паркирането и престоят по: ул. "Трети март“ в обхвата на площада пред сградата на община Приморско.
Ограниченията се налагат поради старта на Международната колоездачна обиколка.
Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасност и нормално протичане на спортното събитие, поясняват от местната администрация.
