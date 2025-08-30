Затварят много улици в Приморско днес и утре

© Промени в движението ще бъдат наложени в части от Приморско през уикенда по време на провеждеането на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България.



Днес от 16:00 ч. до 21:00 ч. се забранява паркирането и престоят по част от: ул. "Черно море“, ул. "Васил Левски“, ул. "Ропотамо“, ул. "Св. св. Кирил и Методий“, Крайбрежна алея, ул. "Крайморска".



Ограниченията се налагат поради провеждане на скоростно бягане, част от обиколката.



Утре от 12:00 ч. до 16:00 ч. се забранява паркирането и престоят по: ул. "Трети март“ в обхвата на площада пред сградата на община Приморско.



Ограниченията се налагат поради старта на Международната колоездачна обиколка.



Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасност и нормално протичане на спортното събитие, поясняват от местната администрация.