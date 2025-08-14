Затварят провлака към Стария Несебър

© Провлакът към Стария Несебър ще бъде затворен утре 15 август между 19:30-00:30 ч., разбра Burgas24.bg.



Причината е празникът на града, с който се почита Голяма Богородица.



Програмата започва още днес от 18:00 ч. с изложба "Несебър през детските очи“ в Градска галерия "Радослав Ралев".



Паралелно с това в същия час в храм "Успение Богородично" ще бъде обслужено Вечерно богослужение, а час по-късно е празничното литийно шествие



От 21:00 ч. в Амфитеатър "Жана Чимбулева“ кметът на града Николай Димитров ще поздрави гражданите на Несебър, а вечерта ще продължи с концерт на Силвия Кацарова.



В неделя от 09:00 ч. в Храм "Успение Богородично" ще се проведе тържествена света литургия, а в 10:00 ч. пред крепостните стени - ритуал по издигане на националния флаг



От 18:30 ч. в Южния парк ще има детски празник с Цирк "Балкански“.