Във връзка с провеждането на "Antea Run“ на днес - 25 април 2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението, съобщиха от Община Созопол за Burgas24.bg.

От 09:15 ч. до 13:30 ч. ще бъде временно ограничено движението на пътни превозни средства. Ограниченията ще се въвеждат поетапно – само в участъците, през които преминават участниците, и ще отпадат веднага след това.

Трасето преминава през:

гр. Созопол:

• пл. "Хан Крум“

• ул. "Хан Крум“ / ул. "Републиканска“

• ул. "Южна“

• ул. "Виа Понтика“

• ул. "Ропотамо“

• ул. "Одеса“

• ул. "Лазурен бряг“

Общински пътища и райони:

• Общински път BGS 12-10 и BGS 12-11

• Района на къмпинг "Златна рибка“ и комплекс "Санта Марина“ (с временно регулиране на движението)

• Общински път Созопол – Равадиново

с. Равадиново:

• ул. "Стара планина“

• ул. "Пирин“

Засегнатите участъци ще бъдат достъпни само за пешеходци в моментите на преминаване на състезателите.

По трасето ще се движат само оторизирани превозни средства, обслужващи събитието (пилотен автомобил, логистични и охранителни екипи, затварящ автомобил).

Допълнителна информация:

• Трасето ще бъде обезопасено с ленти и предпазни ограждения – молим да не бъдат размествани

• Осигурено е засилено присъствие на "Пътна полиция“, охрана и доброволци

• Всички временни ограничения ще бъдат премахнати веднага след приключване на събитието

От Община Созопол призовават гражданите и водачите на МПС да проявят разбиране и да спазват указанията, с цел безопасността на участниците и нормалното протичане на събитието.