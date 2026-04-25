Във връзка с провеждането на "Antea Run“ на днес - 25 април 2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението, съобщиха от Община Созопол за Burgas24.bg.
От 09:15 ч. до 13:30 ч. ще бъде временно ограничено движението на пътни превозни средства. Ограниченията ще се въвеждат поетапно – само в участъците, през които преминават участниците, и ще отпадат веднага след това.
Трасето преминава през:
гр. Созопол:
• пл. "Хан Крум“
• ул. "Хан Крум“ / ул. "Републиканска“
• ул. "Южна“
• ул. "Виа Понтика“
• ул. "Ропотамо“
• ул. "Одеса“
• ул. "Лазурен бряг“
Общински пътища и райони:
• Общински път BGS 12-10 и BGS 12-11
• Района на къмпинг "Златна рибка“ и комплекс "Санта Марина“ (с временно регулиране на движението)
• Общински път Созопол – Равадиново
с. Равадиново:
• ул. "Стара планина“
• ул. "Пирин“
Засегнатите участъци ще бъдат достъпни само за пешеходци в моментите на преминаване на състезателите.
По трасето ще се движат само оторизирани превозни средства, обслужващи събитието (пилотен автомобил, логистични и охранителни екипи, затварящ автомобил).
Допълнителна информация:
• Трасето ще бъде обезопасено с ленти и предпазни ограждения – молим да не бъдат размествани
• Осигурено е засилено присъствие на "Пътна полиция“, охрана и доброволци
• Всички временни ограничения ще бъдат премахнати веднага след приключване на събитието
От Община Созопол призовават гражданите и водачите на МПС да проявят разбиране и да спазват указанията, с цел безопасността на участниците и нормалното протичане на събитието.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.