ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Затвориха пътя между царевски села заради наводнение
Ограничението за движение по трасето е до нормализиране на обстановката.
Екипи на РУ Царево и ГПУ Царево са на място в двете точки на затваряне.
Отново се призовават хората да не предприемат излишни пътувания, както и да следят информацията от местна власт, органите на реда и аварийните служби.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 85
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Еле...
12:37 / 07.10.2025
Хотел в Лозенец е под вода
11:59 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Наскоро взел книжка изхвърча с колата си в канавка в Бургаско
09:15 / 07.10.2025
Община Царево предупреждава за възможни заливания на пътища предв...
09:30 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета