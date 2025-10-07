Затвориха пътя между царевски села заради наводнение

© Пътят между разклона за царевските села Бродилово и Варвара се затваря заради локално наводнение на пътното платно, научи "Фокус".



Ограничението за движение по трасето е до нормализиране на обстановката.



Екипи на РУ Царево и ГПУ Царево са на място в двете точки на затваряне.



Отново се призовават хората да не предприемат излишни пътувания, както и да следят информацията от местна власт, органите на реда и аварийните служби.