Затвориха за движение пътя от Свети Влас до "Елените"

© Пътят от Свети Влас до "Елените" е затворен за движение, съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.



Във ваканционното селище има разрушена инфраструктура и преместваеми обекти.



На място има екипи на противопожарната служба, ОДМВР, водолазни екипи, екипи на Спешна помощ и други.



Както "Фокус" вече съобщи тежките наводнения по Южното Черноморие взеха първата си жертва именно в "Елените".