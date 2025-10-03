ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жандармерията се включи в овладяването на ситуацията в Царево
В момента един екип е ситуиран в подхода към къмпинг "Нестинарка“, за да не се допускат превозни средства към наводнения район. Друг екип е разположен край моста на с. Арапя, където ситуацията също е сложна.
Още три екипа изпълняват задачи в различни точки на Бургас.
Към момента там има обявено частично бедствено положение, като отделни места са силно засегнати и наводнени.
Призовават се гражданите стриктно да спазват указанията на силите на реда.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
