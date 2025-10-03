© виж галерията Три екипа от Зоналното жандармерийско управление в Бургас помагат в овладяване на ситуацията край Царево. В градчето е обявено бедствено положение, заради обилните валежи.



В момента един екип е ситуиран в подхода към къмпинг "Нестинарка“, за да не се допускат превозни средства към наводнения район. Друг екип е разположен край моста на с. Арапя, където ситуацията също е сложна.



Още три екипа изпълняват задачи в различни точки на Бургас.



Към момента там има обявено частично бедствено положение, като отделни места са силно засегнати и наводнени.



Призовават се гражданите стриктно да спазват указанията на силите на реда.