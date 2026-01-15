Сподели close
Община Царево подкрепя дарителска кампания в полза на Женета Димитрова Накова, жител на Царево. Тя има нужда неотложна трансплантация на черен дроб в чужбина.

"Призоваваме всички жители и гости към съпричастност, а Общината също ще се включи чрез докладна пред Общински съвет с подкрепа за набирането на средствата“, пишат от Община Царево.

Необходимата сума за трансплантация и лечение е в размер на 55 000 евро.

BG42UNCR70001527231722

УниКредит Булбанк АД

Титуляр на сметката: Женета Димитрова Накова

Основание: Лечение в чужбина

 