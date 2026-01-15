Община Царево подкрепя дарителска кампания в полза на Женета Димитрова Накова, жител на Царево. Тя има нужда неотложна трансплантация на черен дроб в чужбина."Призоваваме всички жители и гости към съпричастност, а Общината също ще се включи чрез докладна пред Общински съвет с подкрепа за набирането на средствата“, пишат от Община Царево.Необходимата сума за трансплантация и лечение е в размер на 55 000 евро.BG42UNCR70001527231722УниКредит Булбанк АДТитуляр на сметката: Женета Димитрова НаковаОснование: Лечение в чужбина