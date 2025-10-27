63-годишна жена от поморийското село Белодол е станала жертва на измамници. Потърпевшата предала на 18 октомври сумата от 7 150 лв., след като била убедена, че съдейства на полицията за залавяне на телефонни измамници.Престъплението е разкрито благодарение на "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие. Заловена е 40-годишна жена от шуменското село Друмево, която направила пълни самопризнания.Работата по случая продължава.