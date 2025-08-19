Новини
Жена попадна в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна
Автор: Николай Парашкевов 14:26
©
54-годишна жена завърши в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна.

Вчера преди обяд по трасето (на територията на Община Несебър) товарен автомобил "Ивеко", със софийска регистрация, управляван от 24-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена с пътните условия, характера и интензивността на трафика скорост, застига и блъска в задна част движещия се пред него лек автомобил "Фолксваген Т-рок", със софийска регистрация, управляван от 60-годишен софиянец, който вследствие на удара отскача и блъска отзад движещия се пред него лек автомобил "Дачия Дъстер", с бургаска регистрация, управляван от 49-годишен бургазлия.

В следствие на ПТП пострадала пътуващата в "Фолксваген"-а 54-годишна жена, която с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота.

Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък".










Статистика: