Жена попадна в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна

54-годишна жена завърши в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна.



Вчера преди обяд по трасето (на територията на Община Несебър) товарен автомобил "Ивеко", със софийска регистрация, управляван от 24-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена с пътните условия, характера и интензивността на трафика скорост, застига и блъска в задна част движещия се пред него лек автомобил "Фолксваген Т-рок", със софийска регистрация, управляван от 60-годишен софиянец, който вследствие на удара отскача и блъска отзад движещия се пред него лек автомобил "Дачия Дъстер", с бургаска регистрация, управляван от 49-годишен бургазлия.



В следствие на ПТП пострадала пътуващата в "Фолксваген"-а 54-годишна жена, която с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота.



Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък".



Работата по случая продължава.