|Жена с криминално минало обра възрастен мъж в Слънчев бряг
Служители от Районно управление – Несебър установили извършителката на кражбата на сак, съдържащ лични документи, два мобилни телефона и лични вещи, собственост на 81-годишен бургазлия. Това е 61-годишна криминално проявена жена от котленското село Градец, която направила пълни самопризнания и върнала откраднатото.
Тя е задържана за срок до 24 часа.
Работата по случая продължава.
