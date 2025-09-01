Жена с криминално минало обра възрастен мъж в Слънчев бряг

© За нагъл обир на плажа в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.



Служители от Районно управление – Несебър установили извършителката на кражбата на сак, съдържащ лични документи, два мобилни телефона и лични вещи, собственост на 81-годишен бургазлия. Това е 61-годишна криминално проявена жена от котленското село Градец, която направила пълни самопризнания и върнала откраднатото.



Тя е задържана за срок до 24 часа.



Работата по случая продължава.