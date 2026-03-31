Украинец е бил жестоко пребит в Слънчев бряг. Инцидентът е станал вчера малко преди 14:00 ч. в района на базар "Палма“ в курортния комплекс.Потърпевшият е откаран в УМБАЛ – Бургас за преглед в неадекватно състояние, с окървавено лице и голям оток на дясното око.Задържани за срок до 24 часа са 19-годишен негов сънародник и 27-годишен молдовски гражданин. Причините за инцидента са в процес на изясняване.По случая е образувано досъдебно производство.