Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Жителите на Царево вече могат да кандидатстват за отпускане на помощи след наводненията
Автор: Николай Парашкевов 08:55Коментари (0)152
©
Пострадалите лица с имуществени щети от наводненията на територията на община Царево могат да кандидатстват за отпускане на еднократна помощ до 1914 лв. по чл. 16 от ППЗСП , като за условията на отпускането, лицата се обръщат към Дирекция "Социално подпомагане“ в града и за социална помощ от Фонд "Социална закрила“ до 2500 лв. за оборудване/обзавеждане чрез Общинска администрация гр. Царево.

Пострадалото жилище трябва да е законно построено и да се обитава от пострадалите лица. Те трябва да са реализирали правото си на еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на чл. 16 от ППЗСП от дирекция "Социално подпомагане“ (ДСП), на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес и да не са получили финансиране за същите дейности (оборудване/обзавеждане) по друг ред. 

Кандидатите попълват заявление-декларация по образец – Приложение 1 за отпускане на социална помощ при кризисни ситуации и го предоставят в общинската администрация, заедно с изискуемите документи. Това трябва да се случи в срок до два месеца от настъпване на кризисната ситуация.

За необходимото оборудване/обзавеждане на пострадалото жилище/обект в жилищна сграда се прилагат фактура с касов бон или фактура с вносна бележка - в оригинал или копие – заверено с гриф "Вярно с оригинала“, на името на заявителя или член на семейството, гаранционна карта на закупеното оборудване/обзавеждане - копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“ (ако е приложимо), документ, удостоверяващ банкова сметка на заявителя, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства – копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“. Тези са документите, когато разходите за оборудване/обзавеждане са извършени в периода след настъпване на кризисната ситуация, след утвърждаване на настоящата целева програма и преди подаване на заявлението.

Когато разходите за оборудване/обзавеждане не са извършени, се подават проформа фактура от избрания доставчик - в оригинал, на името на заявителя или член на семейството; документ, удостоверяващ банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства - копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“.

След подаване на заявление за социална помощ от Фонд "Социална закрила“, комисия формирана със заповед на кмета ще извърши проверка на място и протокол, в който ще се опише повреденото оборудване/обзавеждане.

Предстои изплашане на еднократна помощ в размер на 3000 лв, във връзка РМС 512/30.07.2025 г. и РМС 696/08.10.2025 г. от Агенция "Социално подпомагане", чрез Дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя.

Помощите се отпускат по настоящ адрес на пострадалите хора, посочват от Община Царево.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Община Несебър вече описва състоянието на засегнатата инфраструкт...
15:18 / 09.10.2025
Екип на МОСВ е на оглед в Царево след наводненията
13:22 / 09.10.2025
Продължава контролираният достъп до Елените
10:40 / 09.10.2025
Нагли кражби в Средец
10:05 / 09.10.2025
Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско
09:58 / 09.10.2025
Блъснаха пешеходка в Камено
09:45 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Футбол - други
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: