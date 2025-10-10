Жителите на Царево вече могат да кандидатстват за отпускане на помощи след наводненията

© Пострадалите лица с имуществени щети от наводненията на територията на община Царево могат да кандидатстват за отпускане на еднократна помощ до 1914 лв. по чл. 16 от ППЗСП , като за условията на отпускането, лицата се обръщат към Дирекция "Социално подпомагане“ в града и за социална помощ от Фонд "Социална закрила“ до 2500 лв. за оборудване/обзавеждане чрез Общинска администрация гр. Царево.



Пострадалото жилище трябва да е законно построено и да се обитава от пострадалите лица. Те трябва да са реализирали правото си на еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на чл. 16 от ППЗСП от дирекция "Социално подпомагане“ (ДСП), на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес и да не са получили финансиране за същите дейности (оборудване/обзавеждане) по друг ред.



Кандидатите попълват заявление-декларация по образец – Приложение 1 за отпускане на социална помощ при кризисни ситуации и го предоставят в общинската администрация, заедно с изискуемите документи. Това трябва да се случи в срок до два месеца от настъпване на кризисната ситуация.



За необходимото оборудване/обзавеждане на пострадалото жилище/обект в жилищна сграда се прилагат фактура с касов бон или фактура с вносна бележка - в оригинал или копие – заверено с гриф "Вярно с оригинала“, на името на заявителя или член на семейството, гаранционна карта на закупеното оборудване/обзавеждане - копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“ (ако е приложимо), документ, удостоверяващ банкова сметка на заявителя, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства – копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“. Тези са документите, когато разходите за оборудване/обзавеждане са извършени в периода след настъпване на кризисната ситуация, след утвърждаване на настоящата целева програма и преди подаване на заявлението.



Когато разходите за оборудване/обзавеждане не са извършени, се подават проформа фактура от избрания доставчик - в оригинал, на името на заявителя или член на семейството; документ, удостоверяващ банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства - копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“.



След подаване на заявление за социална помощ от Фонд "Социална закрила“, комисия формирана със заповед на кмета ще извърши проверка на място и протокол, в който ще се опише повреденото оборудване/обзавеждане.



Предстои изплашане на еднократна помощ в размер на 3000 лв, във връзка РМС 512/30.07.2025 г. и РМС 696/08.10.2025 г. от Агенция "Социално подпомагане", чрез Дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя.



Помощите се отпускат по настоящ адрес на пострадалите хора, посочват от Община Царево.