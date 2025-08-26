ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зрелищно водно торнадо се завихри край Синеморец
Снимки и видеоматериали бързо се разпространиха в социалните мрежи, включително на Facebook страницата "Прогнозата за времето, НИМХ". Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.
От НИМХ съобщиха, че днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.
Повече можете да видите в галерията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 689
|предишна страница [ 1/115 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
ОбС придвижи напред изграждането на втория обход на кв. "Сарафово...
09:58 / 26.08.2025
Кметът на Черноморец: Вече два пъти валя поройно. Всички улици са...
13:36 / 25.08.2025
Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско
12:34 / 25.08.2025
Нов бус с 24 мигранти бе хванат край Караагач
12:16 / 25.08.2025
Несебърлия блъсна колата си в автобус и кола, пострада жена
11:37 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета