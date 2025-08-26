© Facebook виж галерията Водно торнадо се образува над Черно море край Синеморец. Кадрите бяха заснети в 8:45 часа през днешния ден.



Снимки и видеоматериали бързо се разпространиха в социалните мрежи, включително на Facebook страницата "Прогнозата за времето, НИМХ". Изминалите дни по Черноморието бяха доста дъждовни и с гръмотевични бури. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.



От НИМХ съобщиха, че днес по Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.



