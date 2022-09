Григор Димитров загуби четири позиции в световната ранглиста след US Open Автор: Екип Burgas24.bg 14:44 / 12.09.2022 Коментари (0) 88 © Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби четири позиции в световната ранглиста на АТР след US Open.



Димитров, който отпадна във втория кръг на "Флашинг Медоус" в Ню Йорк, вече е 23-и в класирането с 1730 точки. Така българинът отпадна от "Топ 20" за първи път от 10 юли, когато беше 19-и.



Втората ракета на България Димитър Кузманов също отстъпи в ранглистата. Той загуби три позиции и вече е 162-и с 328 точки.



Новият шампион на Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас (Испания) за първи път се изкачи на върха в подреждането с 6740 точки. На 19 години и 4 месеца той стана най-младият номер 1 от въвеждането на актуалния формат на световната ранглиста през 1973 година.



Втори с 5850 точки е финалистът в Ню Йорк Каспер Рууд (Норвегия), който също записва рекордно класиране, а трети остава Рафаел Надал (Испания) с 5810 точки.



Руснакът Данийл Медведев, който не успя да защити титлата си на US Open, падна от лидерската позиция на четвъртото място с 5065 точки. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

