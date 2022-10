Бившата номер едно в световния тенис изгърмя с допинг Автор: Екип Burgas24.bg 22:03 / 21.10.2022 Коментари (0) 91 © Бившата №1 Симона Халеп временно е със спрени състезателни права, след като е дала положителна допинг проба, която ѝ е взета по време на тазгодишния US Open, съобщи Международната тенис агенция по интегритет (ITIA).



"Международната тенис агенция по интегритет потвърждава, че 31-годишната румънска тенисистка Симона Халеп е временно със спрени права по точка 7.12.1 от антидопинговата тенис програма за 2022 година. ITIA е изпратила на състезателката уведомление за антидопинговите правила на 7 октомври.



Халеп, която е на 9 място в световната ранглиста на WTA, е дала проба по време на US Open през август. Тя е разделена на А и Б, а анализът е намерил, че проба "А“ съдържа субстанция FG-4592 (Роксадустат), която е забранена от Световната антидопингова агенция в списъка от 2022 година.



Неблагоприятните аналитични констатации за неуточнения препарат предвижда задължително спиране на състезателните права.



Състезателката е упражнила правото си да се отвори проба "Б“, която е анализирана и потвърждава намереното в проба "А“. Докато е със спрени права, тенисистката няма право да се състезава или да посещава санкционирани тенис събития, организирани от отговорните органи на спорта.



Международната тенис агенция по интегритет е третата страна под юрисдикцията на Световния антидопингов код на Международната тенис федерация и международното тяло за тениса. Международната тенис агенция по интегритет е отговорна за управлението и администрацията на антидопинговите програми в професионалния тенис", гласи съобщението на ITIA.



Румънката сложи преждевременно край на сезона си, след като загуби в първи кръг на US Open от украинката Даря Снигур.



