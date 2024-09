Словак с титлата в големия стрийт фитнес турнир на Ърбан зона Автор: ИА Фокус 17:35 Коментари (0) 112 © Словакът Деймиън Ребро завоюва титлата "Интерим шампион“ след победата си срещу Илиян Феодоров в Международния турнир по стрийт фитнес "Battle of Legends", състоял се непосредствено след Националния шампионат в рамките на Ърбан зона 2024 в столичния Северен парк. Деймиън го очаква битка за шампионския колан в тежка категория, а и той публично заяви, че иска да се изправи срещу прочутия белгиец Иван Делбеку. Александър Тодоров победи Валентин Стефанов в битката на двамата ни най-млади състезатели в спор за Купата и с цел да започнат да се изкачват в ранглистата. Валентин е едва на 11-и и това ще бъде една малка спънка в дългия му път.



Същеверемнно Петър Дамянов победи поляка Деймиън Борига, като успя да покаже високо ниво на умения. Международният турнир "Battle of Legends" се провежда от 2019 г., като тази есен се ползва с подкрепата и на Българска федерация по гимнастика, СК "Стрийт уоркаут България", СК "СПФ СТРИЙТ СПОРТС" и Фондация "София - европейска столица на спорта." Във втория кръг от Националния шампионат класирането е следното: 1. Алекс Петров, 2. Николай Кошничаров, 3. Георги Панов, 4. Михаил Малашевски.



Турнирът е в програмата на традиционната София Ърбан зона, която всяка есен предлага уникална атракция с надпревари и демонстрации в новите градски дисциплини. Големият фестивал се организира за девета поредна година от Столична община и "София – европейска столица на спорта“ с любимите и супер интересни за младите ърбан спортове и активности.



Атракциите за зрителите продължават и днес с мегаизпълненията на най-добрите в паркура. В програмата са включени демонстрации, уъркшоп с базовите елементи от паркура, състезания с награждаване и лекция за паркура.



Веднага след това във вечерните часове на огромната сцена излизат асовете на брейка. Организаторите дават възможност на всеки да се включи в един от любимите формати, в който рамо до рамо застават брейкъри и танцьори от разнообразни стилове като wacking, hip hop, popping, locking и др. Програмата ще е изпълнена с разнообразна и свежа музика от любимия ни 𝐃𝐉 𝐒𝐚𝐦𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐧!, а съдии ще бъдат доказалите се на сцената Елена Коларова - Skywalkers, ihow, Emo – FOOTPRINTz и DzH – Halifix. Водещи, които ще поддържат доброто настроение са Chuzz и Christopher, а наградата за 1-во място е 1000 лв. Входът е свободен, без такса участие.



Регламентът предвижда в танцовите битки или така наречените батъли да участват 16 поканени танцьори - 8 брейкъра и 8 от различни танцови стилове. На място ще се проведат квалификации за останалите 16 танцьори: 8 за брейк и 8 за all style. След квалификациите танцьорите ще бъдат разпределени на случаен принцип по двойки и ще се съревновават в батъли във формат 2vs2. Програмата предвижда от 16:00 ч. потвърждение за участие на място и квалификации, а след това от 17:00 ч. до 20:00 ч. теглене на двойки на случаен принцип и провеждане на основна част с батъли 2vs2.



И в двата дни на Ърбан зоната още от сутринта се играят срещите от градския шампионат по баскет 3х3 за 16-годиишни, а всеки желаещ малчуган ще може безплатно да получи порция допълнителен адреналин чрез опънатия зад сцената въжен алпийски тролей.



