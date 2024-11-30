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Нефтохимик с голяма победа
Автор: Александър Антонов 20:20Коментари (0)77
© Facebook:VC Neftochimic Burgas
Нефтохимик записа седмата си победа в първенството ни по волейбол. Домакините надделяха с 3:0 гейма (25:22, 26:24, 25:21) срещу Берое в дербито на втория срещу третия.

Топреализатор от бургазлии стана Розалин Пенчев с 15 точки. От гостите Велизар Чернокожев се отчете с 16.

Инфарктен бе вторият гейм, в който ключова роля изигра бившият бероец Стоян Димитров. Той влезе на мястото на полския диагонал Рафа Фарина при 8:13, а при 24:24 застана на сервис, като с негов ас Нефтохимик спечели частта.

Нефтохимик остава втори в класирането с 21 точки, на 3 зад шампиона Левски след само едно поражение. Берое е трети с 15.

НефтохимикДобромир Димитров 2, Рафал Фарина 10, Аксел Трухчев 12, Красимир Георгиев 5, Розалин Пенчев 15, Шимон Крайчович, либеро – Владислав Иванов (Венцислав Рагин 1, Стоян Димитров 7, Стилиян Асенов)

БероеЛюбослав Телкийски 1, Велизар Чернокожев 16, Жасмин Величков 4, Махди Бентахер 4, Руси Желев 7, Бранислав Ханушек 7, либеро – Петър Каракашев (Иван Латунов 1, Спас Байрев, Джеси Деланси 1, Войтех Вашичек, Огнян Христов 1)






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