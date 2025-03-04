Наградиха най-добрите бургаски спортисти Автор: Екип Burgas24.bg 14:36 Коментари (0) 114 © виж галерията 17-годишната надежда на бургаския и българския бокс Ангел Самуилов получи приза "Спортист на годината на Община Бургас за 2024 година“. Той е състезател на Спортен клуб по бокс "Победа“, а негов треньор е Радослав Суслеков.



Младият спортен талант получи своя приз по време на годишната церемония за отличаване на най-успешните състезатели и треньори на морския град за 2024 година.



Ангел Самуилов записа впечатляващ успех на Балканското първенство по бокс, което се проведе в Лозница, Сърбия, като стана балкански шампион в категория до 57 кг. Младият боксьор триумфира във финала, побеждавайки украинския си съперник Максим Шула с нокаут още в първия рунд. Талантливият спортист е възпитаник на спортното училище "Юрий Гагарин“ и боксов клуб "Победа Черноморец“. Ангел Самуилов има три шампионски титли от държавните първенства за младежи.



За тези успехи заслуга има и неговият треньор Радослав Суслеков, който е дал много за спортната слава на Бургас.



Награди в конкурса за спортист на 2024 година бяха връчени в следните категории:



"10-те най добри спортисти и треньори“;



"Отбор на годината“;



"Млад талант“;



"Спортист с увреждания“.



Община Бургас връчи един специален приз за изключителен принос в развитието на бургаския спорт на бургаския боец Стоян Копривленски.



Наградите на успелите състезатели и треньори връчиха кметът Димитър Николов, зам.-кметовете Манол Тодоров и Диана Саватева, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и общински съветници.



"Благодаря на всички спортисти треньори, че извисиха високо името на град Бургас. Община Бургас винаги е подкрепяла и съдействала за развитието на спорта, защото това е част от нашата визитка, гордост и самочувствие. Надявам се през тази година също да имаме още много поводи за радост“, каза по време на церемонията кметът Димитър Николов.



"10-те най добри спортисти и треньори“







1-ВО МЯСТО И СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 Е:



АНГЕЛ САМУИЛОВ – ОТ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС "ПОБЕДА“ С ТРЕНЬОР: РАДУСЛАВ СУСЛЕКОВ



2-РО МЯСТО: МЪЖКА ЧЕТВОРКА - СПОРТНА АКРОБАТИКА: Калоян Велинов Мартин Челебиев, Петър Тодоров, Янко Киров



Треньор: Атанас Костадинов



3-ТО МЯСТО: АТАНАС ХРИСТОВ БОЖИЛОВ – СПОРТЕН КЛУБ "ФАЙТ ФАКТОРИ“- Треньор: Николай Атанасов



4-ТО МЯСТО: КРИСТИАН НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ И ВИЛИАНА КОНСТАНТИНОВА КОСТАДИНОВА – КСА "НЕФТОХИМИК-2011“



Треньор: Гергана Денева



5-ТО МЯСТО: ЦАНКО ПЕТРОВ ЦАНКОВ – КПС "ПОБЕДА“



Треньор: Николай Илиев Николов



6-ТО МЯСТО: РУСИ СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ – СК "КУДО-БУРГАС“



Треньор: Антоан Жечев Парчев



7-МО МЯСТО: ПЕТЪР БОРИСОВ – АКВТ "НАФТЕКС“



Треньор: Антон Коджабашев



8-МО МЯСТО: ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ – СКПР "Черноморец“ - Бургас“- Треньор: Пламен Арабаджиев



9-ТО МЯСТО: МАРИЯН ДИМИТРОВ ШАНГОВ – ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС“ - Треньор: Коста Стергидов



10-ТО МЯСТО: ВИДИН ВИДИНОВ КОЛЕВ – КК "РОНИН“ БУРГАС



Треньор: Иван Тодоров



10-ТО МЯСТО: ДИМИТЪР СТОЯНОВ РАЧЕВ – СК ПО БОРБА "БУРГАС“- Треньор: Николай Данков Дачев



"Отбор на годината“



1-ВО МЯСТО: ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ " ДЕЯ СПОРТ“



2-РО МЯСТО: БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ЧЕРНОМОРЕЦ“



3-ТО МЯСТО: СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "БУРГАС“



"Млад талант“



1-ВО МЯСТО: НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ – ТЕНИС КЛУБ "АВЕНЮ“- Треньор: Стоян Тодоров Станков



2-РО МЯСТО: РАДОМИР СТАНЕВ – СПОРТЕН КЛУБ "ИНТЕР-92“



Треньор: Васил Вълков



3-ТО МЯСТО: АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ТАТАРЛИЕВ – КАРАТЕ КЛУБ "САНСАЙ“- Треньор: Йован Атанасов Атанасов



4-ТО МЯСТО: РАЯ ЛЮБЧЕВА ИВАНОВА – СПОРТЕН КЛУБ "СЕНТОКИ-БУРГАС“ - Треньор: Живко Андреев



5-ТО МЯСТО: МИЛОСЛАВА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА – КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ "БУРГАС“- Треньор: Явор Славчев Вълчев



6-ТО МЯСТО: КАЛОЯН АНАТОЛИ ПАЦОВ – КАРАТЕ КЛУБ "САНСАЙ“ Треньор: Йован Атанасов Атанасов



"Спортист с увреждания“



1-ВО МЯСТО: СТЕЛА АЛДОМИРОВА ЕНЕВА – СПОРТЕН КЛУБ "ДЖАВЕЛИН“- Треньор: Тони Велков



2-РО МЯСТО: ДАРИНКА ЯНЕВА ЦУЦУМАНОВА – СПОРТЕН КЛУБ "ДЖАВЕЛИН“- Треньор: Есмерай Ибрям



3-ТО МЯСТО: ТОДОР ГЕОРГИЕВ – СПОРТЕН КЛУБ ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ НА СПОРТИСТИ, ИНВАЛИДИ И ДИАБЕТИЦИ "ЗОРА 2000“ – БУРГАС- Треньор: Петър Стойков Янков Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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