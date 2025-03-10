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Илиан Илиев определи групата за мачовете с Ейре
Автор: Лъчезар Тодоров 14:11Коментари (0)108
© Facebook: Team Bulgaria
Селекционерът на България - Илиан Илиев, обяви пълния списък с играчи за предстоящите две плейофни срещи с Република Ирландия от турнира Лига на нациите. Първият мач е на 20 март на стадион “Христо Ботев" в Пловдив от 21:45 ч., а реваншът е три дни по-късно в Дъблин.

Ето и пълния списък:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Пламен Илиев (Черно море), Димитър Шейтанов (Септември)

Защитници:

Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Християн Петров (Хееренвеен), Живко Атанасов (Черно море), Кристиян Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

Полузащитници:

Илия Груев, (Лийдс), Андриан Краев (Каса Пиа), Филип Кръстев (Цволе), Георги Миланов (Динамо Б), Васил Панайотов (Черно море), Кристиян Стоянов (Славия), Марин Петков (Левски), Илиан Илиев (ЦСКА), Станислав Шопов (ЦСКА)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Лукас Петков (Елверсберг), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Станислав Иванов (Арда), Владимир Николов (Славия)
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