Легенда на България от САЩ 94' стана директор в Черноморец Автор: Георги Куситасев 19:12 Коментари (0) 65 © chernomoretz1919.com Златко Янков е новият директор на Детско-юношеската школа на Черноморец. Той заменя на поста Димчо Ненов.



"Няма нужда от гръмки обещания. Единственото, което трябва да направим, за да може отново Черноморец да се превърне в люпилня на таланти, е да работим здраво. Това и нещото, което мога да обещая – работа, работа и пак работа. Надявам се и вярвам, че резултатите от тази работа няма да закъснеят“, заяви Янков за клубния сайт на Черноморец. Той разкри, че "акулите“ ще започнат съвместна работа с БФС.



"Ще работим по програма, която е за развитието на таланти на клубове от Втора лига. Основната ни цел е да вадим кадри, които са готови веднага да бъдат интегрирани в мъжкия футбол, да захранваме първия отбор с нашия юноши, т.е. да се върнем към корените си“, сподели още родната футболна легенда.



"Ще бъде въведен нов начин на работа в школата. Какъв е той няма да разкривам, но съм убеден, че ще има резултат от него. Разбира се, нищо няма да стане с магическа пръчка, трябва време. Освен това, вече ще има и тестове за футболистите от школата – и за физически, и за технически компоненти“, каза още Янков.



Златко Янков е роден на 7 юни 1966 г. в Грудово. Като футболист има два престоя в Черноморец – от 1987 г. до 1990 г. и от 2000 г. до 2001 г., като записва и две участия в КНК. Освен за "акулите“, легендата на родния футбол играе още за родния си Странджа, Нефтохимик, Левски и Локомотив (Сф). Със "сините“ той трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България. Кариерата му в чужбина преминава през Реал Валядолид, Байер Юрдинген и турските Бешикташ, Аданаспор, Ванспор и Генчлербирлиги.



За националния отбор на България дебютира на 17 октомври 1986 г. срещу Румъния (в Букурещ). Той защитава фланелката на "лъвовете“ в 79 мача, в които реализира 4 гола. Безспорният връх е участието на Световното първенство в САЩ през 1994 г., където "трикольорите“ стават бронзови медалисти, заемайки четвърто място. Фара е основен футболист в селекцията на Димитър Пенев. Той изиграва 6 мача, а незабравима остава асистенцията му към Йордан Лечков за победата с 2:1 над Германия на 1/4-финалите. Янков играе за България и на Световното първенство във Франция, 4 години по-късно. На Европейското първенство в Англия през 1996 г. записва 3 мача. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

