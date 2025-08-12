Голям скандал: Битката Кобрата - Хънтър официално пропадна, Дон Кинг заплашва със съд

© FB: Kubrat Pulev Кубрат Пулев няма да защитава регулярната си световна титла на WBA срещу Майкъл Хънтър на 23 август, стана ясно днес. Двубоят бе вече договорен, както припомнихме вчера, а мащабната гала трябваше да се проведе съвсем скоро, но 37-годишният американец обяви официално, че ще се изправи срещу Джарел "Голямото бебе“ Милър на 11 септември.



Все още не е изяснено по чия вина гала вечерта пропада, тъй като всички страни си разменят взаимни обвинения и дори заплахи за съд.



Най-потърпевш от цялата сага изглежда ще бъде легендарният промоутър Дон Кинг, който е платил 1,1 млн. долара за организирането на сблъсъка. Той заяви, че няма да се бои да потърси правата си по съдебен ред и настоя за санкции срещу екипа на Хънтър.



От своя страна от лагера на американския боксьор твърдят, че провалът е по вина на Пулев. В серия публикации в социалните мрежи Хънтър заяви, че "Пулев не спря да бяга от двубоя“ и напомни, че преди месец е обвинил българина, че предпочита да търси възможности за гала и печалба на повече пари в Саудитска Арабия, вместо да излезе срещу него на ринга.