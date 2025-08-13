Радостта на народа пристига в Бургас тази събота

© На 30-и август, събота, в 18:00 ч., в залата на Културен дом на НХК) ще се състои специална среща с една от най-емблематичните фигури на българския футбол Божидар Искренов–Гибона.



Тази среща, с подкрепата на Община Бургас, е изключително вълнуваща възможност за феновете и любителите на спорта в града и региона да се срещнат с "Радостта на народа", и да чуят интересни истории от неговата кариера.



На събитието Гиби ще представи своята автобиографична книга "Без обувки“, в която разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в тези забележителни 16 години, смятани от мнозина за най-златния период в историята на великата игра. Всички фенове ще имат възможност да се сдобият с книгата, да получат автограф и снимка с легендарния футболист. Други специални гости на събитието ще бъдат съавторът на книгата и журналист Васил Колев, финансистът Кирил Евтимов, както и местни футболни легенди.



Божидар Искренов е един от най-големите футболисти в историята на "Левски“ и със сигурност най-обичаният. Роден е на 1 август 1962 г. в София. Играе като крило в "Левски“ (‪1979-88‬), "Сарагоса“ (1989), "Левски“ (1989), "Лозана“ (‪1989-91‬), "Ботев“ Пловдив (‪1991-92‬), ЦСКА (1993), "Шумен“ (1993), ЦСКА (1994), "Шумен“ (1994) и "Септември“ (1995). За националния отбор на България е записал 56 мача и 5 гола според ФИФА. Шампион на България през 1984, 1985 и 1988г. и носител на купата 1982, 1984, 1986 и 1993г. Наричан е Гибона (Гиби), както и Радостта на народа.