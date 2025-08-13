Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (2)
Радостта на народа пристига в Бургас тази събота
Автор: Николай Парашкевов 12:16Коментари (0)135
©
На 30-и август, събота, в 18:00 ч., в залата на Културен дом на НХК)  ще се състои специална среща с една от най-емблематичните фигури на българския футбол Божидар Искренов–Гибона.

Тази среща, с подкрепата на Община Бургас, е изключително вълнуваща възможност за феновете и любителите на спорта в града и региона да се срещнат с "Радостта на народа", и да чуят интересни истории от неговата кариера.

На събитието Гиби ще представи своята автобиографична книга "Без обувки“, в която разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в тези забележителни 16 години, смятани от мнозина за най-златния период в историята на великата игра. Всички фенове ще имат възможност да се сдобият с книгата, да получат автограф и снимка с легендарния футболист. Други специални гости на събитието ще бъдат съавторът на книгата и журналист Васил Колев, финансистът Кирил Евтимов, както и местни футболни легенди.

Божидар Искренов е един от най-големите футболисти в историята на "Левски“ и със сигурност най-обичаният. Роден е на 1 август 1962 г. в София. Играе като крило в "Левски“ (‪1979-88‬), "Сарагоса“ (1989), "Левски“ (1989), "Лозана“ (‪1989-91‬), "Ботев“ Пловдив (‪1991-92‬), ЦСКА (1993), "Шумен“ (1993), ЦСКА (1994), "Шумен“ (1994) и "Септември“ (1995). За националния отбор на България е записал 56 мача и 5 гола според ФИФА. Шампион на България през 1984, 1985 и 1988г. и носител на купата 1982, 1984, 1986 и 1993г. Наричан е Гибона (Гиби), както и Радостта на народа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Нефтохимик излиза срещу Поморие в квалификациите за Купата
 ПСЖ и Тотнъм търсят първата си Суперкупа на Европа
 Голям скандал: Битката Кобрата - Хънтър официално пропадна, Дон Кинг заплашва със съд
 Лудогорец с тежко гостуване в Унгария
 Легенда на България от САЩ 94' стана директор в Черноморец

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: