Шампионът от юношеския Уимбълдън Иван Иванов: Има шанс Рафаел Надал да ми стане треньор Автор: Георги Куситасев 18:14 Коментари (0) 93 © Фокус Иван Иванов, световният номер 1 в юношеския тенис и шампион от "Уимбълдън" до 18 години в специално интервю пред "Фокус".



Здравей, Иване. Мина месец от спечелването на титлата на "Уимбълдън“. Отшумяха ли вече емоциите?



Да. Месецът не се чувства като такъв, но – да, пълен с тренировки, с трудности, за да може да мина към мъжкия тенис и към "Чалънджърите“, които ми предстоят.



Отзвукът от спечелването на най-силния турнир в твоя спорт, макар и при юношите, е огромен у нас. Получи ли поздравения от големи играчи в Тура, с които поддържаш контакт за това постижение, и на големи родни спортисти?



Да, едни от най-добрите, които получих, бяха от Григор (Димитров). Все пак той е от нашата държава. От Рафаел Надал, от Рубльов (Андрей Рубльов) и от доста добри тенисисти.



Видяхте ли се с Рафаел Надал вече след спечелването на състезанието? Какво ти каза той? Даде ли ти някакъв съвет?



Да, той ме поздрави за успеха, каза, че това е един от многото, които ми предстоят и това е един от най-добрите успехи, които един тенисист може да има. Но това все пак е една стъпка от този дълъг път и както казах, това е една малка стъпка от този дълъг път. Да продължавам да се трудя и да тренирам – това е най-важното.



А гледал ли е той финала?



Да, каза, че е гледал специално първият сет, след което има дете, както разбрахме, и трябваше да се занимава със семейството си.



Ти сподели, че той ти е казал в телефонен разговор, че имаш повече потенциал от него на трева. Пробвахте ли вече това в тренировъчна игра?



В тренировъчна – той дойде да гледа няколко от тренировките ми и наистина имаше някои шеги, разбира се. Това е една от най-големите мотивации – да имаш Рафаел Надал близо до рамото си. Това е нещо уникално.



Григор Димитров те поздрави в социалните мрежи, даже мисля, че и от болницата ти каза, че ти е звънял. Разкажи ни какво ти каза първата ни ракета. Получаваш ли от него някакви съвети, въобще помагал ли ти е в кариерата до момента?



Да, Григор Димитров ме поздрави, както и ми звънна от болницата наистина. Аз му пожелах да се връща колкото се може по-бързо и да е успешно неговото възстановяване, както и той ми пожела да продължавам така в същия дух и ме поздрави за "Уимбълдън“. Това е нещо много специално – да имаш такъв човек до себе си от България и да те подкрепя по същия начин.



Има ли шанс да тренирате в бъдеще заедно?



Надявам се, да. Все пак аз имам турнири и колкото по-бързо стигна там, толкова по-добре ще е.



Отново ще те питам за тренировките с Яник Синер през април. Много е странно за някои хора това, че състезател на 16 години тогава, който не е №1 в ранглистата, в световната ранглиста, няма титла от Големия шлем примерно, да тренира с №1 в света при мъжете.



Да, но все пак, както казах, това е една от ползите, които големият тенис има – да има същите мениджъри, същите треньори. И наистина тренировката с тези големи звезди е нещо уникално, да се допреш и да имаш това чувство, което надявам се да имам след може би една-две години, е наистина уникално.



Каза ли ти той нещо след тренировката?



Да, каза да продължавам. Всички казват горе-долу едно и също, но това е най-важното. Все пак това е една от малките стъпки, които ми предстоят, и от нея трябва да взема всичко позитивно.



Разбрахме и за тренировъчна сесия с Андрей Рубльов, който най-вероятно ти си победил. Ще ни разкажеш ли?



Да, Андрей Рубльов, както и Марат Сафин бяха на корта и да, играхме сет с Рубльов и наистина не мина много добре за него. Но все пак това е тренировка. Ако мога да постигна това и на мача, ще е нещо незабравимо.



Как завърши сетът?



7 на 5 в моя полза.



Тони Надал – чичото на Рафаел Надал, определи твоя форхенд за бъдещето в мъжкия тур. Да ни кажеш малко за това, той споделял ли го е това пред теб?



Да, все пак Тони Надал е един от многото хора, които наистина ме подкрепят в академията (Академия "Рафа Надал"), и наистина това негово изказване е една друга мотивация, която те кара да продължаваш наистина да се развиваш и да им доказваш, че тези теории са верни.



Относно форхенда – гледаш ли от някого, или?



Да, все пак, както казах, едни от най-добрите – Рубльов, Алкарас, са с най-добри форхенди. Ако мога да се доближа до тях, това е нещо много добре.



В момента си в София за участие на два "Чалънджъра“, мисля, а след това ще има такъв и в Испания. Вярно ли е това? И друго, загуби първата среща в София? На какво го отдаваш – психически, физически?



Да, ще има три "Чалънджъра“. Следващият е в София и по-следващият – в Испания. И да, мисля и на трите от тях да играя. И наистина загубата на последната ми среща е един от опитите, който трябва да взема и да подобрявам играта си, да стигам нови нива, за да мога да разкрия най-добрия си тенис.



Какво не ти достигна – психика, физика или по малко и от двете?



Мисля, че повече психически, тъй като той е на 23-24 години – това са почти 10 години разлика. И наистина това е един много голям опит, който аз имам да вземам.



Когато Григор Димитров спечели "Уимбълдън“ при юношите преди 17 години, си спомням, че веднага тръгнаха квалификации към него, като "Бейби Федерер“, "топ талант“, "бъдещето на тениса“ и т.н. Той получи доста покани от престижни турнири при мъжете и "Чалънджъри“ също. Има ли шанс да те видим до края на годината в ATP турнир? Има един близо до нас - в Гърция през ноември.



Ами със сигурност съм отворен на такива покани и да, надявам се. Все още всичко е малко повече прайвет (лично), но когато имам информация, със сигурност бих я споделил.



На въпрос на "Фокус“ при пристигането си у нас след спечелване на "Уимбълдън“ ти заяви, че догодина ще играеш при мъжете в надпреварата на "Свещената трева". Значи ли това, че организаторите са решили да дадат покани за квалификации или за основна схема на шампионите от тазгодишния "Уимбълдън“ при юноши и девойки?



Да, все пак от "Уимбълдън“ ми дадоха "уайлд кард“ за следващата година и наистина това е турнир, който очаквам с нетърпение и бих се подготвял за него.



Разбирам, че със сигурност ще имаш квота за основната схема?



Да, със сигурност.



Къде се виждаш след година в тениса?



След година се виждам с по-добра игра, с напредване и за ранкинга, и за... За трофеи не бих говорил, тъй като това идва от тренировките и от играта ми.



Твоят кумир в тениса Рафаел Надал, той най-вероятно влиза в щаба на Александър Зверев. Виждаш ли го в бъдеще като твой треньор и има ли шанс за подобен тандем?



Шанс за подобен тандем винаги има, все пак съм в неговата академия, но това е нещо, което не гледаш, то просто става. Разбира се, бих се радвал.



Предстои ти "US Open“ за юноши. Американците на своя земя знаем, че са много силни при юношите. Смяташ ли, че можеш да ги победиш и да вдигнеш втори трофей от Шлема?



Да, това е все пак един от моите любими турнири, "US Open“, и наистина ще се пробвам да стигна поне близък резултат до този на "Уимбълдън“.



Кой смяташ, че ще ти е най-трудният съперник за побеждаване там?



Едни от най-добрите поставени, като Якопо Васами (3-и в света), Андреас Сантамарта Роиг (2-и в света), всеки един от тези.



Скоро ще навършиш 17 години, но се вижда, че надрастваш връстниците си. От следващия сезон само при мъжете ли ще играеш?



Да, от следващия сезон само при мъжете и не мисля, че ще вкараме юношески турнири.



Добре, за финал искам да кажеш целите в ранглистата какви са ти до края на тази година и до края на следващата.



До края на тази година от юноши няма повече какво да искаме, но за мъжете бих казал, ако мога да вляза в "Топ 400" може би, това ще е добре.



Пожелаваме ти успех!



