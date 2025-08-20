Пуснаха допълнителни билети за България - Испания

© Facebook: Team Bulgaria Испанската кралска футболна федерация и Българският футболен съюз са се разбрали да бъде намалена буферната зона между сектора за гостуващите привърженици и домакинските при световната квалификация между България и Испания на 4 септември.



БФС оповести, че по този начин се отпускат допълнителни 500 билета за Сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски". До 8 август продадените пропуски бяха 20 хиляди, а вече са над 35 000.



България е в квалификационна група "Е" с еврошампиона Испания, Турция и Грузия. Двубоят на 4 септември ще е от 21:45 часа. Малко по-рано същата вечер в 19:00 наше време грузинците ще посрещнат турците.