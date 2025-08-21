Мартин Кръстев: Целта на Нефтохимик винаги е призово класиране Автор: Николай Парашкевов 08:28 Коментари (0) 53 © ВК Нефтохимик След като за втория дял на миналия шампионат за Нефтохимик игра диагоналът Дейвид Кръстев, сега част от бургаския тим е брат му Мартин. Ето какво сподели пред официалния клубен сайт 201-сантиметровият централен блокировач, който съвсем скоро – на 2 септември, ще навърши 30 години.



– Мартине, вече се видя с повечето си съотборници по време на функционалните изследвания – какви са първите ти впечатления от клуба?



– Всичко премина нормално – минахме през функционални тестове с кондиционния треньор и физиотерапевта на отбора, като всеки получи програма за индивидуална работа за лятото. Целта е да бъдем максимално подготвени за началото на сезона.



– Как ти се струва Бургас като град за живеене?



– Бургас е страхотен град! Разполага с всичко, което би те накарало да се чувстваш невероятно.



– Как през твоите очи се променяше Нефтохимик през годините?



– Нефтохимик търпи промени в съставите си, но смятам, че се е доказал като клуб със своята класа в България и с това, че целта винаги е призово класиране.



– Има ли отличителна черта на бургаския клуб, която го прави различен от всички останали във волейбола ни?



– Ще се повторя, но: ВК Нефтохимик 2010 винаги има амбиция да бъде най-добрият отбор, независимо от обстоятелствата, и това го отличава от останалите.



– Би ли разказал малко повече за себе си – как влезе във волейбола например?



– Честно казано, нещата се случиха като на шега. Тренирах известно време в местния клуб в Благоевград и в един момент треньорът реши да ме изпрати на проби в Пирин (Разлог), където и стартирах мъжкия волейбол.



– Как стоят нещата в личен план – с кого ще живееш в Бургас?



– Нещата изглеждат страхотно – преди година се роди моят син на име Матей и ще живея в Бургас с него и моята съпруга Моника.



– Как според теб влияе публиката на Нефтохимик на отбора?



– Когато залата е пълна и феновете подкрепят отбора, енергията е съвсем различна. Това дава огромен стимул да печелиш.



– Какви би казал на феновете на клуба?



– Да продължават да ни подкрепят, да бъдат заедно с нас във всеки един момент, а ние ще оставим всичко на терена за тях. Само Нафта!

