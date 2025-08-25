Шефът на Созопол: Искахме да спечелим този мач и успяхме

© Созопол победи Марица Милево с 2:1 в мач от 4 кръг на Югоизточната Трета лига. Така след изиграването на двубоите "небесносините“ делят първото място заедно с Марица (Пловдив).



"Първо и най-важното е да поздравя треньорския екип и футболистите с добре свършената работа в този двубой и за победата, извоювана пред около 1000 зрители на "Арена Созопол"! Както и очаквахме, труден мач за нас. Искахме да спечелим и този двубой, и успяхме“, коментира след срещата изпълнителният директор на клуба Румен Димов, цитиран от пресцентъра на тима.



"Момчетата заслужават добра оценка, защото играха добре, особено през първото полувреме. Марица (Милево) е добър отбор и след като поведохме с два гола, гостите реагираха агресивно и ни затрудниха в оставащите минути до края“, добави шефът на Созопол.



"Всеки мач ще бъде труден. Противниците са различни и ние трябва да покажем най-доброто от себе си, за да продължаваме с победите. Уверен съм, че момчетата разбират това и са готови за следващия мач“, завърши Румен Димов.