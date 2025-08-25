Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (2)
Шефът на Созопол: Искахме да спечелим този мач и успяхме
Автор: Николай Парашкевов 12:57Коментари (0)118
©
Созопол победи Марица Милево с 2:1 в мач от 4 кръг на Югоизточната Трета лига. Така след изиграването на двубоите "небесносините“ делят първото място заедно с Марица (Пловдив).

"Първо и най-важното е да поздравя треньорския екип и футболистите с добре свършената работа в този двубой и за победата, извоювана пред около 1000 зрители на "Арена Созопол"! Както и очаквахме, труден мач за нас. Искахме да спечелим и този двубой, и успяхме“, коментира след срещата изпълнителният директор на клуба Румен Димов, цитиран от пресцентъра на тима.

"Момчетата заслужават добра оценка, защото играха добре, особено през първото полувреме. Марица (Милево) е добър отбор и след като поведохме с два гола, гостите реагираха агресивно и ни затрудниха в оставащите минути до края“, добави шефът на Созопол.

"Всеки мач ще бъде труден. Противниците са различни и ние трябва да покажем най-доброто от себе си, за да продължаваме с победите. Уверен съм, че момчетата разбират това и са готови за следващия мач“, завърши Румен Димов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Цанко Цанков с ново изключително постижение в плуването
 Двама българи в Топ 3 на основната схема на US Open при юношите
 Ето кои тенисисти изкараха най-много пари до момента през сезона
 Национален турнир в конната база в Бургас
 Ново начало за "Астра Рейсинг"

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: