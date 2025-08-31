Русев излиза тази вечер пред 45 000 в Париж в мегасблъсък в кеча

© wwe.com Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), излиза тази вечер в мегадвубой срещу бившия световен първенец в тежка категория Шеймъс.



Двамата добри приятели извън ринга ще продължат враждата си в...Париж.



Това ще се случи на събитието на най-голямата компания в развлекателния спорт "Clash in Paris". То ще се проведе в зала "Paris La Défense Arena“, която побира цели 45 000 зрители.



Срещата е първа за българина в Европа от 6 години насам!



Шоуто ще бъде излъчено на живо по Netflix.



В основния сблъсък феновете на спорта ще видят последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва.



Американецът ще се изправи срещу ютубъра Логан Пол.



Друг интригуващ сблъсък ще е този за световната титла в тежка категория между Сет Ролинс, Джей Усо, Ел Ей Найт и СМ Пънк, както и този между Роман Рейнс и Бронсън Рийд.



Останалите две битки са:



Бели Линч срещу Ники Бела в сблъсък за интерконтиненталната титла на WWE при жените



"The Wyatt Sicks" (Джо Гейси и Декстър Лумис), които ще защитават титлата си на отборни шампиони с "The Street Profits" (Анджело Доукинс и Монтес Форд).