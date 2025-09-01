Ангел Стойков: Победата бе задължителна, трябва ни още синхрон Автор: Николай Парашкевов 13:25 Коментари (0) 84 © ФК Черноморец Черноморец дочака първата си победа във Втора лига за новия сезон, надигравайки с 2:0 Спартак Пл. С успеха си "акулите" се изкачиха до 9-ото място в класирането с 6 точки. От "Фокус" потърсихме старши треньора на бургазлии Ангел Стойков, за коментар след успеха над плевенчани.



- Г-н Стойков, дочакахте първата си победа. Как видяхте Вашия отбор срещу Спартак Пл?



- Беше задължително да спечелим трите точки, най-вече заради това, че до момента не успяхме да спечелим мач, макар че и програмата ни бе доста сложна. Започнахме добре мача и още до полувремето можеше да водим по-убедително в резултата. След това имаше известно сковаване , но смените внесоха баланс в нашите действия. Поздравихме се с напълно заслужена победа и смятам, че тепърва ще показваме по-добри игри.



- Имаше ли натрупано напрежение над играчите Ви от липсата на победа до момента?



- Чак напрежение не мога да кажа, но самите футболисти знаеха, че трябва да спечелят мача. Напрежение в отбора и клуба няма никакво. Напротив, работи се с настроение. Наясно сме със състоянието си в момента, така че няма напрежение в клуба в никакъв случай.



- След първите пет двубоя, над какво можете да кажете, че искате да продължите да надграждате?



- Най-вече синхрона между състезателите, тъй като в даден момент започваха по 7-8 човека, които са нови. Много от играчите са в различен етап на подготвеност, състояние - някои дойдоха по-късно, други по-рано. Най-вече като синхрон трябва да се подобрят нещата и те ще се случат. Има хора със сериозни качества, които не са играли по 5-6 месеца футбол, така че и на тях ще им трябва време.



- На хартия сте без загуба в четири поредни мача, но сте със само една победа в тях. Положително или отрицателно гледате на това?



- Не се задълбочаваме в това. Това, което искаме, е да изглеждаме като стабилен отбор и мисля, че ще го постигнем. Много рано е да се дават някакви сериозни оценки.



- Предстои Ви мач с втория отбор на ЦСКА. Притеснява ли Ви това, че често там в последния момент се свалят играчи от първия и до последно не сте наясно точно срещу кого ще Ви се наложи да излезете на терена?



- Това е ролята на втория отбор на ЦСКА. Дали ще свалят някого, или не, или кого - това е тяхно решение. Ние се готвим като за всеки мач. Какво по-хубаво има от това да играеш срещу ЦСКА в София? Нашата цел е да бъдем готови, за да изиграем един добър мач.

