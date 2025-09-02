Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (6)
Ивелин Попов обяви как ще завърши България-Испания
Автор: Георги Куситасев 21:06Коментари (0)91
© Фокус
виж галерията
Ивелин Попов, който е бивш капитан на националния отбор на България по футбол и трикратен носител на приза "Футболист на годината" у нас (2015, 2016 и 2017), сподели прогнозата си за мача България-Испания на старта на световните квалификации в този поток в зона "Европа". 

"Прогнозата ми е 2:1 за България", заяви категорично настоящият играч на Ботев (Пловдив) по време на благотворителната фиеста "Заедно за децата", която се провежда днес (2-и септември) и утре (3-и септември) на стадион "Юнак" в столицата от 17:00 до 23:00 часа, видя репортер на "Фокус". 

Събитието е съвместна инициатива на Български спортен тотализатор и фондация “Слънчеви деца 2024", а целта е набиране на средства за изграждане на детски център, в който слънчевите деца да се чувстват приети, разбрани, както и за други подобни благотворителни каузи. 

"Много деца са дошли. Те са нашето бъдеще затова трябва да вярваме повече в тях и да им даваме повече свобода!", категоричен бе Попето.

Легендата Красимир Балъков също бе част от събитието днес като той също коментира сблъсъка на България с европейския шампион, който ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък от 21:45 часа българско време. 

"Надявам се на 4-и да имаме две неща: Едното е футбола на зеления терен, а другото е тези, които са си купили билети, от първата до последната минута да поддържаме българския национален отбор, защото той е наш", коментира звездата от Мондиал 94'. 

"Една хубава игра от българския национален отбор, без значение как ще завърши мача, със самочувствие и с една невероятна атмосфера на стадиона", разкри очакванията си за мача Балъков. 

Ивелин Попов и Красимир Балъков разписаха футболни топки, които станаха притежатели на произволни деца от публиката.

Преди това двамата раздадоха автографи и се снимаха с децата. Това направи и талисманът на националния отбор по футбол - лъвът Юнак. 

Веднага след това единият от водещите - Ники Кънчев, заедно с диджей Теди Джорджо, който биеше тъпан, и двете футболни звезди започнаха да скандират: 

"Сърце, душа, за България!"

В инициативата "Заедно за децата" се включат още футболните звезди Христо Стоичков, Валери Божинов, популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров, Графа, Дара, Дара Екимова, Етрополската духова музика.

Водещи на проявата са Ники Кънчев, Александър Костадинов и Павлета Рашкова.

Билетите са на цена от 20 лева дневен пропуск и могат да бъдат закупени онлайн - ТУК. Всички приходи ще бъдат дарени за благотворителност.
