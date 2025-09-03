Нов в Нефтохимик: Клубът те кара всеки ден да изискваш повече от себе си Автор: Николай Парашкевов 12:12 Коментари (0) 136 © ВК Нефтохимик 2010 Димитър Василев е едно от новите попълнения на шесткратните шампиони на България от ВК Нефтохимик 2010 за сезон 2025/2026. 25-годишният посрещач за последно носеше екипа на другия бургаски тим – Дея. Ето какво сподели Василев за официалния клубен сайт.



– Успя ли да се адаптираш към работата във ВК Нефтохимик 2010 и доколко ти помага присъствието на старши треньора Кадеду, с когото се познавате добре от Дея, както и това, че живееш в Бургас от години?



– Да, чувствам се добре адаптиран. Атмосферата в клуба е много позитивна, а и фактът, че познавам треньора Кадеду, ми дава спокойствие и сигурност. Знам добре как работи и какво изисква от отбора, което допълнително улеснява адаптацията ми. Живея от 4 години в Бургас и това определено ми помага да се чувствам като у дома си.



– Кое е новото за теб в сравнение с досегашните клубове в кариерата ти?



– Новото е организацията и амбицията на клуба. В Нефтохимик целите винаги са високи, а конкуренцията е сериозна, което те кара да изискваш повече от себе си всеки ден.



– С Дея си носител на Купата на България – какво трябва да направи ВК Нефтохимик 2010, за да спечели отново трофей, който му убягва от титлата през 2023 година?



– За да спечелим трофей, трябва да сме постоянни през целия сезон. Важни са дисциплината, колективът и разбирателството в залата. Отборът има потенциал, остава само да го покажем в най-важните моменти.



– Как виждаш селекцията на тима и как би определил новите си съотборници – и като хора, и като волейболисти?



– Селекцията е много добра – има баланс между опитни и млади състезатели. Съотборниците ми са страхотни хора, а като волейболисти – всеки има качества, които могат да помогнат на отбора. Атмосферата е приятелска, а това е ключово.



– Ти си от Морската столица на България – Варна, но как би определил Бургас като град?



– Варна е родният ми град и винаги ще има специално място за мен, но Бургас също ме спечели през годините. Тук е спокойно, удобно за живеене и хората са много земни. Чувствам се комфортно и ми е приятно да съм част от този град.



– Би ли разказал повече за себе си – за образованието си, семейството, как започна във волейбола?



– Завърших спортното училище във Варна със специалност "помощник-треньор“. Като малък съм тренирал и футбол, но съвсем случайно попаднах на волейбола – и оттогава това е моята страст. Имам подкрепящо семейство, което винаги е било до мен, а волейболът постепенно се превърна не просто в спорт, а в начин на живот.



– Какво би казал на феновете на ВК Нефтохимик 2010 преди новия сезон?



– На феновете бих казал – бъдете с нас и този сезон, защото вашата подкрепа наистина прави разликата. Ние ще се борим за всяка точка и ще дадем максимума, за да ви зарадваме. Обещаваме силни емоции и се надяваме заедно да отпразнуваме нови успехи.

