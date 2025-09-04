Киселичков: Мач на "Лазур" е допълнителен стимул за нас

© Нефтохимик се класира за същинската фаза в турнира за Купата на България след драматична победа след изпълнение на дузпи над Несебър. Двубоят срещу "делфините", както и предстоящия мач със Загорец в събота, който ще бележи завръщането на "зелените" на ст. "Лазур", коментира пред "Burgas24.bg" старши-треньорът на "шейховете" Тодор Киселичков.



- Г-н Киселичков, коментарът Ви за изминалия мач с Несебър?



- Положителното е, че продължаваме напред. В крайна сметка мачът завърши равен и можеше да отиде и в двете посоки в интерес на истината както ние да бием в редовното време, така и те. Все пак резултатът е хубав за увереността на футболистите, защото както знаете голяма част от тях все още са доста млади. Нуждаят се от такива мачове и такива резултати. Купата трудно ще вземем, но една подобна победа за увереност е добре дошла.



- В средата на август играхте със същия съперник, но тогава загубихте с 0:3, как оценявате прогреса между двата двубоя?



- От мач на мач има прогрес и развитие в играта на отбора. Започвахме предишните мачове малко по-неуверени. Може би с прекалено голям респект към противниците, но от известно време виждам, че започваме да влизаме с по-голямо самочувствие, че можем да спечелим двубоя, което е много важно, защото, когато си неуверен и те поведат, след това става много трудно да обърнеш мача. Има прогрес, в онзи мач също не се представихме лошо и имахме доста ситуации, но от друга страна Несебър е един от най-добрите отбори структурно заедно с Марица, както и игрово.



- Има ли конкретен отбор, срещу когото бихте искал Нефтохимик да се изправи в следващия си мач за Купата?



- Не мислим за това. Във всеки мач излизаме за победа, а побеждавайки силни съперници - това е добре за развитието на отбора. Искаме на първо място да стабилизираме клуба, а на базата на това нещо да изградим един боеспособен отбор.



- Мачът със Загорец ще е пети за Нефтохимик в рамките на около две седмици. Как виждате физическото състояние на футболистите ви?



- Състоянието е перфектно и ние го доказахме. Надявам се и в събота да имаме тонуса, разума и желанието да се представим добре. Разбира се, в отделните мачове винаги правих по 3-4 промени в състава именно заради гъстия цикъл от мачове, който ни се събра. Вярвам, че добре успяхме да балансираме натоварването върху футболистите и това ни помогна, за да задържим свежест в тях. Надявам се така да бъде и в събота - да имаме пределна мотивация, да искаме да се представим добре. Мачът е на "Лазур", което е допълнителен стимул за нас. Самите ние искаме да се представим добре. Искаме да запалим обществеността, за да има повече хора на стадиона.



- Какво ще кажете на феновете преди това дългоочаквано завръщане на "Лазур"?



Първо ги поздравявам за подкрепата, която оказват към нашия отбор. Това е било винаги във времето. Нефтохимик е сред отборите, които е с вярна публика и навсякъде чувстваме тяхната подкрепа. Не се съмнявам, че ще я имаме във всеки един момент. Най-важното е да бъдат търпеливи към тези млади момчета, защото те наистина имат нужда от това. Имат нужда от увереност, която ще дойде точно с подкрепата, която ще им дадем ние, ръководството и феновете. Това са наши деца, продукт на нашата школа, голяма част от тях. И това беше идеята - да им дам път в мъжкия футбол, за да видим как ще се адаптират, как ще се представят спрямо противниците. Не искахме на сляпо да вземем много нови футболисти и да искаме да постигнем някакви мимолетни успехи. Искаме да видим тях, да им дадем шанс. Те са наши момчета и наистина трябва да го има търпението към тях. Те трябва да чувстват подкрепата за тяхните собствени самочувствие и увереност. Аз вярвам, че имат качества и е видно, че в отделни аспекти от мач на мач се подобряваме.