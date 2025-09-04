Христо Стоичков ще е патрон на футболен турнир в Бургас

© X: Maria Dzherekarova Третото издание на детския футболен турнир "Христо Стоичков - Пътят към звездите“ ще e идният четвъртък в Бургас. Надпреварата, чийто патрон е единственият българин, печелил "Златната топка", ще е на 11 септември от 11:00 часа на площад "Тройката".



Турнирът е празник за децата и техните родители. Всеки млад участник ще получи специални подаръци, а най-важният гост - Христо Стоичков, ще е на терена, за да вдъхнови бъдещите шампиони.



Всички привърженици и жители на Бургас, които са на събитието, ще получат подарък книгата "Христо Стоичков. Историята“ с личен автограф от него и снимка за спомен.



"За нас е чест да бъдем домакини на турнир, който носи толкова много радост на децата и събира хиляди на площада в Бургас. През предходните две години присъствието на Христо Стоичков привлече над 5 000 души - фенове, родители и деца, които искаха да го видят, да вземат автограф и да се снимат с него. Само през последните месеци получихме десетки писма и запитвания дали той отново ще бъде в Бургас. Това показва колко специална е тази среща за града. Благодарим на Христо Стоичков и на Община Бургас за доверието и партньорството - заедно превръщаме тази традиция в любимо събитие,“ коментира Веселин Харизанов, мениджър на TriA City Centre Бургас.