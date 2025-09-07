Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (2)
Страхотен Копривленски с победа над Краля, продължава битката за световната титла
Автор: Георги Куситасев 19:52Коментари (0)133
© FB: Stoyan Koprivlenski
Българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски записа страхотна победа над Краля на бургерите - Денис Цапу с единодушно съдийско решение в квалификационния турнир за световната титла от сериите К-1.

Това се случи в основното събие на бойната гала, провела се в Токио. 

С успеха българинът се класира за финалния турнир за световната титла, който ще се проведе на 15-и ноември и ще определи новия шампион K-1. Днешната победа означава, че Копривленски ще защитава трофея, който спечели през миналия сезон в категория до 70 кг. 

Стоян Копривленски вече има 26 победи в 35 срещи.
