Официално: Илиан Илиев си тръгна от националния ни отбор

© FB: BulgarianNationalTeam Българският футболен съюз обяви, че Илиан Илиев вече не е селекционер на мъжкия ни национален отбор.



"След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие.



БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.



В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации."