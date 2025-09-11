Новини
Автор: Николай Парашкевов 11:52
©
Легендата на българския футбол Христо Стоичков откри детски футболен турнир в Бургас, а след това говори пред журналисти, предаде репортер на "Burgas24.bg".

Той лаконично коментира двубоя на България срещу Испания, завършил с резултат 0:3.

"Все пак се представихме по-добре от Турция. Турция падна с шест гола, а ние само с три".

Носителят на Златната топка отказа да коментира слуховете, че Димитър Димитров - Херо ще поеме селекцията на "лъвовете" след напускането на Илиан Илиев. 

"Георги е бил мой футболист и се надявам това, което е обещал на футболните отбори, клубовете и феновете ще го изпълни. Оттук-натататък клубовете ще си поемат отговорността какво правят", заяви Стоичков по адрес на президента на БФС Георги Иванов.

Легендарната осмица говори и след въпрос на "Burgas24.bg" за своите ангажименти във ФИФА.

"Заминавам за чужбина и продължаваме работа по най-голямата инициатива "Football for school", която е предвидена за всички училища. Проектите са уникални, защото ще дават много голяма възможност на футболисти, които са свършили, да започнат да учат за треньори, а това да помогне да се развият следващите поколения, да се учат. Оттам-нататък всеки да изкара своя път, където един ден ще започнат като треньори. Програмата е уникална, а много часове от нея се провеждат в училищата. Да се надяваме, че един ден и нашето правителство, ММС и Министерството на образованието ще поемат тази инициатива, възползвайки се от големия шанс, че аз подписвам. Ако имаш проекти, ще подпишеш. Ако нямаш проекти, ще пътувам в други държави", заяви Стоичков.







