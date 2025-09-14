Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (1)
Узбекистанец осуети мечтата на България за нов златен медал от Световно по бокс
Автор: Лъчезар Тодоров 09:30Коментари (0)0
© fb/БФ БОКС
Националът на България - Рами Киуан (75 кг), остана със сребърен медал от Световното първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в Ливърпул, Англия. 

Родният състезател загуби финала си от Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан чрез единодушно съдийско решение (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Първият рунд бе изцяло за узбекистанеца, който пласира по-точните удари. Двамата влязоха на размени моментално след първия гонг, като Киуан играеше повече по периферията на ринга, докато Еркинбоев бе заел центъра между въжетата. Киуан бе по-агресивен във втория рунд, но опонентът му показа чудесен тайминг в контриращите си удари и често пъти връщаше Рами в начална позиция. Фазлидин показа чудесна дисциплина и бързина в предната си ръка, която представляваше нерешим проблем за родния боксьор. Финалният рунд започна с настъпление на Рами, но съперникът му продължи да демонстрира много увереност в защита и рядко оставяше без отговор попадение от страна на Киуан.

Така България приключва Мондиала с два медала, след като Радослав Росенов спечели бронз в категория до 60 кг.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
