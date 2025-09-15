Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (3)
Триумф за ЯК "Черноморец Бургас" в Несебър
Автор: Екип Burgas24.bg 11:10Коментари (0)89
©
виж галерията
Две шампионски и една вицешампионска титла извоюваха ветроходците от Бургас на Държавното първенство по олимпийски класове.

Несебър стана арена на истинска морска битка – с вятър до 23 възела и вълни, достигащи до 4 метра. Но тежките условия не спряха състезателите на ЯК "Черноморец Бургас“, които показаха дух, характер и майсторство.

Младата звезда на българското ветроходство Александра Лукоянова за пореден път доказа защо е лице на олимпийския клас ILCA 6. С постоянство и безапелационно превъзходство тя защити шампионската си титла.

"Вятърът и вълните бяха безмилостни, но именно в това е чарът на ветроходството – да надвиеш не само съперниците, а и стихията“, сподели Лукоянова след финала.

В клас 470 Михаил Белогородски и Полина Заточна превърнаха акваторията на Несебър в сцена на своеобразен спектакъл – със седем поредни първи места. "Чувството да доминираш гонка след гонка е невероятно. Това е резултат от синхрон и доверие в екипажа“, коментира Белогородски.

Най-голямата радост за клуба и Бургас дойде от само 15-годишния Семьон Емелиянов, който в първото си участие в клас ILCA 6 завоюва сребро при младежите.

"Още не мога да повярвам! Благодарен съм на треньорите за подкрепата. Това е само началото за мен“, заяви развълнуван Емелиянов.

Кемала Парушева зае четвъртото място при жените в ILCA 6, показвайки огромна воля в трудните условия. Ветеранът Атанас Кобарелов също се отличи с достойно представяне в клас "Фин“, затвърждавайки традицията на клуба да съчетава опита с младостта.

"Тези резултати са доказателство за правилната посока, в която вървим. Работата с младежите и постоянството в подготовката дават своите плодове“, коментираха треньорите на ЯК "Черноморец Бургас“.

Силата на традициите, комбинирана с енергията на младите таланти, превърна представянето на бургаския клуб в Несебър в истински триумф.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
 България с драматичен успех над Финландия за Купа "Дейвис"!
 Узбекистанец осуети мечтата на България за нов златен медал от Световно по бокс
 България схруска Германия за летящ старт на Световното първенство
 Несебър привлече опитен халф

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: