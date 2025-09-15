© виж галерията Две шампионски и една вицешампионска титла извоюваха ветроходците от Бургас на Държавното първенство по олимпийски класове.



Несебър стана арена на истинска морска битка – с вятър до 23 възела и вълни, достигащи до 4 метра. Но тежките условия не спряха състезателите на ЯК "Черноморец Бургас“, които показаха дух, характер и майсторство.



Младата звезда на българското ветроходство Александра Лукоянова за пореден път доказа защо е лице на олимпийския клас ILCA 6. С постоянство и безапелационно превъзходство тя защити шампионската си титла.



"Вятърът и вълните бяха безмилостни, но именно в това е чарът на ветроходството – да надвиеш не само съперниците, а и стихията“, сподели Лукоянова след финала.



В клас 470 Михаил Белогородски и Полина Заточна превърнаха акваторията на Несебър в сцена на своеобразен спектакъл – със седем поредни първи места. "Чувството да доминираш гонка след гонка е невероятно. Това е резултат от синхрон и доверие в екипажа“, коментира Белогородски.



Най-голямата радост за клуба и Бургас дойде от само 15-годишния Семьон Емелиянов, който в първото си участие в клас ILCA 6 завоюва сребро при младежите.



"Още не мога да повярвам! Благодарен съм на треньорите за подкрепата. Това е само началото за мен“, заяви развълнуван Емелиянов.



Кемала Парушева зае четвъртото място при жените в ILCA 6, показвайки огромна воля в трудните условия. Ветеранът Атанас Кобарелов също се отличи с достойно представяне в клас "Фин“, затвърждавайки традицията на клуба да съчетава опита с младостта.



"Тези резултати са доказателство за правилната посока, в която вървим. Работата с младежите и постоянството в подготовката дават своите плодове“, коментираха треньорите на ЯК "Черноморец Бургас“.



Силата на традициите, комбинирана с енергията на младите таланти, превърна представянето на бургаския клуб в Несебър в истински триумф.