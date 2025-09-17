Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (1)
Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
Автор: Георги Куситасев 17:31Коментари (0)60
©
Рами Киуан, световен вицешампион по бокс в категория до 75 кг, даде екслузивно интервю за "Фокус" след феноменалното си представяне на Мондиала за мъже, провел се в Ливърпул. 

Талантът ни сподели, че ако се развива така, както до момента, ще стигне до световния и олимпийски връх със сигурност.  

"Ако се развивам със скоростта, с която се развивам до момента вярвам, че ще стана световен и олимпийски шампион", сподели Киуан, след което добави, че при титла от Игрите в Лос Анджелис през 2028-а година ще помисли за професионална кариера. 

Припомняме, че боксьорът ни взе купа "Странджа" през 2023-а година, а през миналата взе европейската титла от Шампионата на Стария континент в Белград, стигна до Игрите в Париж, а там зае престижното пето място. 

В следващите дни очаквайте още новини със световния вицешампион и следете за цялото интервю в аудио и видео файл.
Още по темата: общо новини по темата: 212
14.09.2025
14.09.2025
10.09.2025
07.09.2025
01.09.2025
31.08.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"
 България прегази Чили за трети успех във Филипините
 Ливърпул започва похода си в Шампионска лига навръх рождения ден на Арне Слот
 Нефтохимик и Загорец в схватка по пътя към основната фаза в турнира за Купата
 Мира Цолова пред "Фокус": Формула 2 е голяма стъпка за малка страна като България

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: