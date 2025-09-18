Юлияна Янева е световна вицешампионка по борба!

© БФ Борба Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба в категория до 68 кг. Българката загуби във финала след обрат от 2:0 на 2:4 точки от японката Ами Иши, която е планетарна шампионка от миналата година, но в по-горната категория.



27-годишната Янева печели първо отличие от световно първенство за жени! В своята кариера до момента тя бе достигала до европейската титла през 2023-а година. Тя има и още сребро и два бронза, но от континентални първенства.



Това е първо отличие за родните национали, които имат две загуби във финали за 3-5 място чрез Ахмед Магамаев и Биляна Дудова.