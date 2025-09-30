Нефтохимик пусна абонаменти карти за новия сезон

© Нефтохимик стартира продажбата на абонаментни карти за сезон 2025/26 г. в четвъртък, 2 октомври.



Пропуските ще важат за всички домакински мачове на отбора в първенството и турнирите на БФС.



"Зелените" фенове ще могат да закупят абонаментните карти всеки ден от Спортен комплекс "Нефтохимик" в жк. "Изгрев", както и от каса 1 на стадион "Лазур" на 4 октомври (събота), когато "шейховете" ще приемат Локомотив Пловдив II.



Ето и цените на абонаментните карти:



Абонаментна карта – 100 лв.



"Зелена" карта – 196,20 лв.



VIP карта ЛОЖА – 200 лв.



С всяка закупена “Зелена" карта на стойност 196.20 лв. ставате част от каузата – изграждане бъдещето на клуба и шанс за стотици млади таланти да тренират в модерна база. Също като редовната абонаментна карта, "Зелената" карта дава достъп до всички сектори на ст. Лазур (без VIP ложа), но стойността от по-високата ѝ цена директно подпомага изграждането на базата ни в ж.к. "Изгрев".



От клуба обявиха още, че 102-ма зрители са закупили билети “Зелен Бургас" на цена от 15 лв. за мача със Загорец. Припомняме, че стандартният билет за двубоя бе на стойност от 8 лв., а разликата в сумата се насочва приоритетно към изграждането на базата на "шейховете" в ж.к. "Изгрев.