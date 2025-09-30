Новини
Нечестно действие лиши Русев от голяма титла в кеча
Автор: Георги Куситасев 17:23Коментари (0)109
© YT: WWE
Българската звезда в развлекателния спорт Мирослав Петров Барняшев, известен като Русев от Световната федерация по кеч (WWE) не успя да спечели интерконтиненталната титла на най-популярната верига в този спорт.

Пловдивчанинът излезе срещу действащия първенец Доминик Мистерио, син на легендата Рей Мистерио, на събитието Monday Night Raw, провело в "Леново Център" в Релейт, Северна Каролина. 

Двубоят продължи близо 9 минути игрово време (8:53)
, но в неговия край, точно когато Миро щеше да направи хватката си за предаване, а опонентът му бе в безпомощност, Мистерио се измъкна. 

Синът на легендата Рей Мистерио първо опита да прецака Русев, забаламосвайки съдията, за да излезе, че нашенецът е ударил непозволено опонента си с шампионския пояс. Това не се получи, но след това Мистерио използва удар между краката, в момент, в който съдията не гледаше към ринга и в крайна сметка грабна успеха, за да запази титлата.
