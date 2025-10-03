Нови победи за Нефтохимик и Несебър, поредна издънка за Созопол

© ОФК Несебър Нефтохимик и Несебър постигнаха нови победи в 9-ия кръг на Югоизточната Трета лига, съответно срещу Ямбол и Левски (Карлово), докато Созопол записа пореден мач без успех, завършвайки 0:0 със Спартак (Пловдив).



"Шейховете" удариха Ямбол като гост с 3:2 след страхотен обрат. Двубоят се игра в Стралджа, заради ремонт на стадиона на домакините. Те откриха резултата в 24-та минута след автогол на Тачев. Три минути по-късно Мирошник изравни, след като получи топката от Аюб Юнес на чиста позиция и не сбърка. В самия край на полувремето домакините отново поведоха след грешка на "зелените" в собствената им половина. В 61-та минута Григор Солаков вкара нов гол за играчите на Тодор Киселичков и изравни резултата. Осем минути преди края на редовното време отново Мирошник реализира и донесе победата за бургазлии. В следващия си мач Нефтохимик излиза срещу втория отбор на Локомотив (Пд), а двубоят е в събота от 16:00 ч. на ст. "Лазур". "Шейховете" вече са 9-и в класирането с 13 точки в актива си.



От своя страна Несебър победи категорично като гост в Карлово с 3:0. Стоянчо Велинов (11') и Пламен Димов (16') дадоха комфортен аванс на гостите още до почивката, а след паузата се разписа и Иван Колев (61'). Така играчите на Мирослав Косев продължават да бъдат на второ място в класирането с 24 точки, на 1 от лидера Марица (Пловдив). В следващия си мач, в събота от 16:00 ч., "делфините" приемат Марица (Милево) в Несебър.