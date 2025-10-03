Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (7)
Нови победи за Нефтохимик и Несебър, поредна издънка за Созопол
Автор: Николай Парашкевов 08:21Коментари (0)59
© ОФК Несебър
Нефтохимик и Несебър постигнаха нови победи в 9-ия кръг на Югоизточната Трета лига, съответно срещу Ямбол и Левски (Карлово), докато Созопол записа пореден мач без успех, завършвайки 0:0 със Спартак (Пловдив).

"Шейховете" удариха Ямбол като гост с 3:2 след страхотен обрат. Двубоят се игра в Стралджа, заради ремонт на стадиона на домакините. Те откриха резултата в 24-та минута след автогол на Тачев. Три минути по-късно Мирошник изравни, след като получи топката от Аюб Юнес на чиста позиция и не сбърка. В самия край на полувремето домакините отново поведоха след грешка на "зелените" в собствената им половина. В 61-та минута Григор Солаков вкара нов гол за играчите на Тодор Киселичков и изравни резултата. Осем минути преди края на редовното време отново Мирошник реализира и донесе победата за бургазлии. В следващия си мач Нефтохимик излиза срещу втория отбор на Локомотив (Пд), а двубоят е в събота от 16:00 ч. на ст. "Лазур". "Шейховете" вече са 9-и в класирането с 13 точки в актива си.

От своя страна Несебър победи категорично като гост в Карлово с 3:0. Стоянчо Велинов (11') и Пламен Димов (16') дадоха комфортен аванс на гостите още до почивката, а след паузата се разписа и Иван Колев (61'). Така играчите на Мирослав Косев продължават да бъдат на второ място в класирането с 24 точки, на 1 от лидера Марица (Пловдив). В следващия си мач, в събота от 16:00 ч., "делфините" приемат Марица (Милево) в Несебър.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Добруджа пусна в предварителна продажба билетите за мача с Арда, вижте цените
 Братовчедът на Григор Димитров с първа загуба при мъжете от август насам
 Милен Василев само пред "Фокус": Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
 Бургас приема Европейското първенство по кудо с участници от 17 страни
 Жребият за Европейското по волейбол ще се тегли в събота

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: