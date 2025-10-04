В Русия нямат търпение за "вундеркинда" Симеон Николов

© ФОКУС Пресата в Русия нарече световния вицешампион с България Симеон Николов "вундеркинд" и "безспорен стълб" в състава на трикольорите по време на Мондиала във Филипините.



18-годишният разпределител, който е син на легендата Владимир Николов, подписа пред месеци с гранда Локомотив (Новосибирск), воден от Пламен Константинов.



Точно преди старта на сезона в едно от най-силните първенства в света на волейбола направиха анализ на мегаталанта.



В него се подчертава, че Николов е съавтор на големия успех на националния отбор, който достигна до финалите на турнира. Макар България да загуби от Италия, младият разпределител е посочен като един от най-ценните таланти на Локомотив Новосибирск и българския волейбол.



"Беше трудно лято, така че не очаквайте незабавни чудеса от вундеркинда. Но е даденост, че ще бъде интересно", пишат в Русия, като отбелязват, че тепърва предстои Николов да развива таланта си и в клубния волейбол.



Вижте какво сподели Симеон Николов в еклузивно интервю пред "Фокус" точно след прибирането от Мондиал 2025 - ТУК.