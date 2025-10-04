Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (2)
В Русия нямат търпение за "вундеркинда" Симеон Николов
Автор: Георги Куситасев 13:58Коментари (0)98
© ФОКУС
Пресата в Русия нарече световния вицешампион с България Симеон Николов "вундеркинд" и "безспорен стълб" в състава на трикольорите по време на Мондиала във Филипините. 

18-годишният разпределител, който е син на легендата Владимир Николов, подписа пред месеци с гранда Локомотив (Новосибирск), воден от Пламен Константинов

Точно преди старта на сезона в едно от най-силните първенства в света на волейбола направиха анализ на мегаталанта. 

В него се подчертава, че Николов е съавтор на големия успех на националния отбор, който достигна до финалите на турнира. Макар България да загуби от Италия, младият разпределител е посочен като един от най-ценните таланти на Локомотив Новосибирск и българския волейбол.

"Беше трудно лято, така че не очаквайте незабавни чудеса от вундеркинда. Но е даденост, че ще бъде интересно", пишат в Русия, като отбелязват, че тепърва предстои Николов да развива таланта си и в клубния волейбол.

Вижте какво сподели Симеон Николов в еклузивно интервю пред "Фокус" точно след прибирането от Мондиал 2025 - ТУК.






